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بيان مهم من «الأسطول الخامس الأمريكي» بشأن الملاحة في الخليج

بيان مهم من «الأسطول الخامس الأمريكي» بشأن الملاحة في الخليج
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تواصل – وكالات:

قال الأسطول الخامس الأمريكي، إنه على علم بأعمال التحرش غير القانونية من جانب القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني ومحاولات اعتراض سبيل السفينة التجارية البريطانية “بريتش هيريتيدج” التي ترفع علم المملكة المتحدة يوم 10 يوليو، بالقرب من مضيق هرمز.

وأكد نائب الأميرال جيم مالوي، قائد الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين، أمس الخميس، أن هناك معيارًا عالميًّا للسلوك البحري المحترف، مؤكدًا التزام الأسطول الأمريكي بالتعاون مع شركائنا من أجل أن تشكل هذه الأعراف والمعايير والقواعد البحرية نموذجًا، مع انتشار البحارة المحترفين في جميع الممرات المائية الإقليمية، حيثما يسمح القانون الدولي بذلك.

وأضاف: نواصل العمل عن كثب مع البحرية الملكية البريطانية، وجميع شركائنا الإقليميين والعالميين الذين يشاركوننا التزامنا بالحفاظ على التدفق الحر للتجارة وحرية الملاحة والدفاع عنها.

وكان متحدث باسم الحكومة البريطانية أفاد بأن زوارق إيرانية حاولت إعاقة مرور ناقلة نفط بريطانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة الأنباء الألمانية: حاولت ثلاثة زوارق إيرانية، في مخالفة للقانون الدولي، إعاقة مرور سفينة تجارية، (بريتيش هيريتيدج)، عبر مضيق هرمز. ونفت طهران والحرس الثوري الإيراني هذه الاتهامات.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن طائرة أمريكية كانت تحلق في المنطقة وسجلت مقطع فيديو للواقعة.

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