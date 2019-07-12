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شرطة الدمام تطيح بعصابة إثيوبية امتهنت سلب العمالة تحت تهديد السلاح

شرطة الدمام تطيح بعصابة إثيوبية امتهنت سلب العمالة تحت تهديد السلاح
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة الدمام من الإطاحة بتشكيل عصابي من 20 شخصا، امتهنوا سرقة العمالة الوافدة وسلب أموالهم تحت تهديد السلاح.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي مكون من 20 متهمًا من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية، جميعهم في العقد الرابع من العمر، بعد توفر الدلائل على تورطهم في الترصد للعمالة الوافدة بمدينة الدمام وسلب الأموال منهم تحت التهديد باستخدام القوة، وقد تم القبض عليهم، وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد النقيب الدريهم أن وزارة الداخلية حريصة على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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