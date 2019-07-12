الجيش اليمني يُسقط طائرة حوثية إيرانية الصنع

تواصل – وكالات:

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس الخميس، من إسقاط طائرة استطلاعية مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الجبهة الشمالية الغربية لمدينة تعز.

وأوضح موقع “سبتمبر نت” أن الطائرة الاستطلاعية كانت تحاول استكشاف مواقع الجيش، في معسكر الدفاع الجوي، شمالي غرب المدينة، مضيفا أنه تبين بعد فحص حطام الطائرة أنها إيرانية الصنع.

وكانت قوات الجيش الوطني في تعز، أسقطت طائرتين مسيرتين لميليشيا الحوثي الانقلابية في أكتوبر الماضي، الأولى شرقي مدينة تعز فيما الأخرى جنوبي المدينة.