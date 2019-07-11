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«سكني» يطلق 11 مخططاً جديداً للأراضي المجانية.. التفاصيل ورابط التسجيل

«سكني» يطلق 11 مخططاً جديداً للأراضي المجانية.. التفاصيل ورابط التسجيل
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تواصل – واس:

أوضح برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، أنه تم إضافة 11 مخططاً سكنياً جديداً عبر بوابته الإلكترونية ضمن المخططات السكنية للأراضي التي يستمر البرنامج في طرحها عبر البوابة شهرياً؛ لتتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له.

ودعا برنامج سكني، المستفيدين الراغبين في الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للموقع، أو الدخول عبر الرابط (هنا).

وأوضحت وزارة الإسكان، في بيانٍ صحافي اليوم، أنها فعلت الاختيار الإلكتروني لـ11 مخططاً جديداً موزعة على 4 مناطق توفر نحو 9698 أرضاً مجانية جاري استكمال أعمال البنية التحتية فيها، التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق وغيرها، بالإضافة لتخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة.

وتضمنت المخططات الجديدة 7 مخططات بمنطقة عسير توفر أكثر من 7995 قطعة أرض، شملت مخططين بمحافظة محايل عسير أولها مخطط “حميد العلايا” الذي يضم 274 أرضاً، والآخر مخطط “سحبان” 2284 أرضاً، إضافةً إلى مخطط “المجاردة” 610 قطع أراض، ومخطط “منح شمال أبها” الذي يضم 2178 قطعة أرض، ومخطط “عفراء بلقرن” 49 أرضاً، ومخطط “العيرية” بمحافظة بارق 450 أرضاً، ومخطط “جبل ظلم” بسراة عبيدة 534 قطعة أرض.

وأضاف “سكني” أربعة مخططات أخرى جديدة في عدد من المناطق منها مخططان في منطقة الرياض توفر 348 قطعة أرض للحجز أمام المواطنين، هي مخطط “حريملاء” بواقع 169 قطعة أرض، ومخطط “الحريق” بنحو 179 أرضاً، ومخطط “حبس المجوبة” بمحافظة الحجرة التابعة لمنطقة الباحة الذي يضم نحو 703 قطع أراض، ومخطط “طريف” بمنطقة الحدود الشمالية الذي يوفر 652 قطعة أرض.

وذكرت الوزارة، أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” ثم اختيار “الحلول السكنية” ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية أو الدخول المباشر على الرابط (هنا) واختيار المخطط المناسب له، ثم إكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لاحقاً لزيارة الفرع؛ وذلك لإنهاء الإجراءات النهائية للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات.

وأشارت إلى أنها ستواصل تقديم جميع التسهيلات لمستفيديها من المواطنين بما يحقق تطلعاتهم.

وأضافت أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان قد خصص نحو 207.296 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة، منها 50 ألف قطعة مجانية تم تخصيصها هذا العام، حيث تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق.

ويتيح البرنامج العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين لتشمل، بالإضافة إلى الأراضي المجانية، الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.

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