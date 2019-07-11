تعرَّف على الملامح المناخية المتوقعة لموسم حج 1440هـ

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريراً يوضح الحالة المناخية المتوقعة خلال موسم حج هذا العام 1440 في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرة إلى أن موسم الحج لهذا العام يتزامن مع شهر أغسطس 2019م ويمكن وصفه من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية بأنه طقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار يميل للاعتدال نسبياً ليلاً.

وأوضحت الأرصاد أن هناك تشكيلات للسحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها خلايا ركامية رعدية ممطرة أحياناً والرؤية الأفقية جيدة بشكل عام انخفضت في بعض الفترات لأقل من 4 كم بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، مبينة أنها ستعلن مع بداية شهر ذي الحجة عن حالة الطقس لموسم الحج لهذا العام.

ويتوقع أن يكون الطقس بمكة المكرمة بمعدل درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل بمقدار ما بين 0.5 إلى 1.0 درجة مئوية، وأمطار حول المعدل، علماً بأنه خلال هذه الفترة تاريخياً قد تحدث بعض الحالات المتطرفة التي تنتج عنها أمطار غزيرة أحياناً، ونشاط في الرياح السطحية المصاحبة للأتربة المثارة أحياناً.

وجاء في التقرير أن البيانات المناخية لمكة المكرمة توضح أن أعلى درجة حرارة سجلت 50 درجة مئوية وأقل درجة حرارة 23.4 درجة مئوية ويوضح معدل درجات الحرارة المئوية العظمى 42.9 درجة مئوية بينما الصغرى 29.8 درجة والمتوسطة 35.8 درجة مئوية.

وكان معدل أعلى هطول للأمطار خلال الشهر كان 46.2 ملم و35 ملم خلال اليوم، بينما كان الاتجاه السائد للرياح شمالي بمعدل سرعة يتراوح ما بين 9 – 15كم/س.

وتشير التوقعات بخصوص المدينة المنورة إلى احتمالية أن يكون معدل درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل وتوقعات الأمطار حول المعدل، علماً بأنه خلال هذه الفترة تاريخياً قد تحدث بعض الحالات المتطرفة التي تنتج عنها أمطار غزيرة أحياناً ونشاط في الرياح السطحية المصاحبة للأتربة المثارة.

كما أوضح التقرير أن البيانات المناخية على المدينة المنورة توضح أن معدلات درجات الحرارة المئوية كانت 43.8 للعظمى و30.3 للصغرى و37.3 للمتوسط، فيما توضح معدلات هطول الأمطار خلال الشهر كان39.6ملم و38.5 ملم خلال اليوم، بينما كان الاتجاه السائد للرياح غربي بشكل عام بمعدل سرعة ما بين 8 إلى 14 كلم/س.