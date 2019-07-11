موعد إلزام المتاجر بتوفير وسائل «الدفع الإلكتروني»

تواصل – فريق التحرير:

كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، اليوم الخميس، عن موعد بدء إلزام المتاجر ومنافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.

وأعلن البرنامج أن يوم الأحد القادم يبدأ الإلزام التدريجي لجميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد، وذلك ضمن مبادرة “إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني” إحدى مبادرات البرنامج.

وأوضح البرنامج أنه سيتم البدء في متابعة التطبيق بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومؤسسة النقد العربي السعودي تدريجياً، ابتداءً من 11/ 11/ 1440هـ الموافق 14/ 7/ 2019م بإلزام محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير الخدمات الإلكترونية.

وتم تحديد خطة زمنية من ست مراحل لجميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل مرحلي لكل القطاعات، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل على كل الأنشطة التجارية بتاريخ 6/ 1/ 1442هـ الموافق 25/ 8/ 2020م.