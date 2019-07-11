صور مسربة لهواتف «سامسونج» الجديدة «جالكسي نوت 10 ونوت 10 بلس»

تواصل – وكالات:

أظهرت صور تم نشرها من قبل الموقع الألماني الشهير WinFuture التصاميم الرسمية لهاتفي سامسونج الجديدة، جالكسي نوت 10 وجالكسي نوت 10 بلس.

وكشفت الصور عن التصميم الأمامي للهواتف، وتقليل الحواف بالإضافة إلى وجود كاميرا السيلفي على شكل ثقب في منتصف الشاشة.

أيضاً تظهر الصور وجود 4 كاميرات في نسخة البلس مع شاشة أكبر وبالتأكيد بطارية أكبر بالإضافة إلى تأكيد لونين هي الأسود واللون الأزرق المتدرج بعدة ألوان جميلة من الخلف.

وبحسب تسريبات سابقة فإن سامسونج سوف تزيل منفذ سماعة الصوت 3.5mm وأيضاً سوف تلغي سماعة المكالمات ليتم بث الصوت من خلال الشاشة أيضاً ستقدم سامسونج شحن سريع بقوة 40 واط وشحن لاسلكي بقوة 20 واط.

تظهر الصور أيضاً أن سامسونج أخيراً قررت التنازل عن زر بيكسبي حيث تظهر الأزرار الموجودة على اليسار هذه المرة وجود أزرار رفع وخفض الصوت وطبعاً زر الباور لتشغيل الجهاز.