الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توضيح مهم من «المرور» عن مخالفة «أنوار التلاقي».. وعقوبتها

توضيح مهم من «المرور» عن مخالفة «أنوار التلاقي».. وعقوبتها

حقيقة العثور على مفقود شلالات نياجرا.. وشريط فيديو يكشف ما حدث

حقيقة العثور على مفقود شلالات نياجرا.. وشريط فيديو يكشف ما حدث

توجيه عاجل من خادم الحرمين بشأن الأيتام المشمولين برعاية وزارة العمل

توجيه عاجل من خادم الحرمين بشأن الأيتام المشمولين برعاية وزارة العمل

بالفيديو.. «المرور» يبدأ في رصد هذه المخالفة.. احذر من ارتكابها

بالفيديو.. «المرور» يبدأ في رصد هذه المخالفة.. احذر من ارتكابها

تطور خطير.. بريطانيا تكشف ما حدث في مضيق هرمز من 3 قوارب إيرانية

تطور خطير.. بريطانيا تكشف ما حدث في مضيق هرمز من 3 قوارب إيرانية
0

تواصل – وكالات:

أعلنت الحكومة البريطانية، أن 3 قوارب إيرانية، حاولت اعتراض ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز لكنها فشلت؛ معربة عن قلقها البالغ إزاء الممارسات الإيرانية، داعية طهران لتجنب التصعيد.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية: محاولة طهران اعتراض ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، يُخالف القانون الدولي.

ونقلت “سكاي نيوز” نفْيَ الحرس الثوري الإيراني تقارير عن محاولته احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قد قال: القوارب الإيرانية طلبت من الناقلة البريطانية التوقف في المياه الإيرانية؛ لكنها ابتعدت عندما تَلَقّت تحذيرًا من سفينة حربية بريطانية.

وأضاف: 5 قوارب -يُعتقد أنها إيرانية- اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز أمس الأربعاء.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الحقيقة الكاملة لصورة ولي العهد التي نشرتها إيران

الحقيقة الكاملة لصورة ولي العهد التي نشرتها إيران

بيان ثلاثي بشأن خرق إيران للاتفاق النووي

بيان ثلاثي بشأن خرق إيران للاتفاق النووي

هزة أرضية تضرب الكويت.. وزلزال أكثر شدة في إيران

هزة أرضية تضرب الكويت.. وزلزال أكثر شدة في إيران

«بريطانيا»: إيران خالفت «الاتفاق النووي».. وهذا ما سنفعله

«بريطانيا»: إيران خالفت «الاتفاق النووي».. وهذا ما سنفعله

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

خذوا الحكمة من أفواه “العشاق”!!
مقالات

خذوا الحكمة من أفواه “العشاق”!!

المزيد
بين أيدينا براعم القيادة
تدوينات حرة

بين أيدينا براعم القيادة

المزيد
نافذتك الخاصة لرؤية الكون
مقالات

نافذتك الخاصة لرؤية الكون

المزيد
الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح
تدوينات حرة

الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>