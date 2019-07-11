الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توضيح مهم من «المرور» عن مخالفة «أنوار التلاقي».. وعقوبتها

توضيح مهم من «المرور» عن مخالفة «أنوار التلاقي».. وعقوبتها

حقيقة العثور على مفقود شلالات نياجرا.. وشريط فيديو يكشف ما حدث

حقيقة العثور على مفقود شلالات نياجرا.. وشريط فيديو يكشف ما حدث

توجيه عاجل من خادم الحرمين بشأن الأيتام المشمولين برعاية وزارة العمل

توجيه عاجل من خادم الحرمين بشأن الأيتام المشمولين برعاية وزارة العمل

بالفيديو.. «المرور» يبدأ في رصد هذه المخالفة.. احذر من ارتكابها

بالفيديو.. «المرور» يبدأ في رصد هذه المخالفة.. احذر من ارتكابها

ترشيح 9500 طالب وطالبة للقبول بجامعة تبوك.. إليك الرابط

ترشيح 9500 طالب وطالبة للقبول بجامعة تبوك.. إليك الرابط
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة تبوك نتائج القبول للعام الجامعي القادم 1441هـ لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم التأهيلي حيث تم ترشيح ( 9500 ) طالب وطالبة ممن انطبقت عليهم شروط القبول في المقر الرئيس في مدينة تبوك والكليات الجامعية في المحافظات ، وحددت الجامعة فترة تثبيت الرغبات من 8 / 11 / 1440هـ إلى 18/ 11 / 1440هـ .

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زيد بن أسلم بصفر في تصريح بهذه المناسبة أن الجامعة فتحت بوابة القبول لمدة 17 يوماً لتعطي الطلاب فرصة كافية للتقديم عبر البوابة الإلكترونية ومراجعة بياناتهم، كما نشرت وبعدة طرق تعليمات وإجراءات التقديم، وتولى فريق الدعم الفني بالعمادة الرد على جميع الاستفسارات على مدار الساعة مضيفاً أن عمليات إدخال البيانات تمت عن طريق المتقدمين أنفسهم آلياً دون تدخل من الجامعة حيث يدخل المتقدم بياناته وترتيب رغباته، وتقوم الجامعة بجلب نتائج اختبارات المتقدمين آليا من نظام يسّر للتعاملات الإلكترونية.

وقال الدكتور بصفر: إن العمادة قامت بعد إغلاق بوابة القبول بمراجعة البيانات المدخلة للتأكد من تحقيق جميع المتقدمين للشروط العامة والخاصة للقبول، وتحديث نتائج اختبارات التحصيلي والقدرات للمتقدمين قبل عملية الترشيح لتحقيق العدالة لجميع المتقدمين.

ودعا الدكتور بصفر المرشحين بضرورة سرعة تثبيت نتيجة القبول، مبيناً أنه في حالة عدم التثبيت خلال الفترة المعلنة يعد القبول لاغياً، مقدماً لجميع المقبولين التهنئة لانضمامهم للجامعة متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

لتثبيت رغبات القبول من خلال بوابة القبول اتبع  الرابط التالي

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الأحد المقبل.. بدء قبول المستجدين بجامعة تبوك

الأحد المقبل.. بدء قبول المستجدين بجامعة تبوك

«جامعة تبوك» توفر وظائف موسمية لطلابها بـ«الجمارك».. إليك التفاصيل

«جامعة تبوك» توفر وظائف موسمية لطلابها بـ«الجمارك».. إليك التفاصيل

جامعة تبوك تعلن عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين

جامعة تبوك تعلن عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين

جامعة تبوك تبدأ القبول ببرامج الماجستير

جامعة تبوك تبدأ القبول ببرامج الماجستير

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

خذوا الحكمة من أفواه “العشاق”!!
مقالات

خذوا الحكمة من أفواه “العشاق”!!

المزيد
بين أيدينا براعم القيادة
تدوينات حرة

بين أيدينا براعم القيادة

المزيد
نافذتك الخاصة لرؤية الكون
مقالات

نافذتك الخاصة لرؤية الكون

المزيد
الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح
تدوينات حرة

الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>