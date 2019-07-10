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مسار خاص لخدمة المتقاعدين في مطار الجوف

مسار خاص لخدمة المتقاعدين في مطار الجوف
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تواصل – واس:

دشنت المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع مطار منطقة الجوف المسار الخاص بتسريع إجراءات السفر لخدمة المتقاعدين .

وتتمثل فكرة الخدمة في توفير سبل الراحة للمتقاعدين وتيسير إجراءات السفر المقدمة لهم في المطار .

وتسعى المؤسسة للارتقاء بخدماتها المقدمة للعملاء تحقيقا لاستراتيجيتها للعام 2022 ، من خلال التعاون مع عدد من الجهات الصديقة ذات الصلة بالخدمات .

وكانت المؤسسة قد دشنت عددا من المسارات للمتقاعدين في مختلف مطارات المملكة ، حيث نالت المبادرة رضا واستحسان العملاء والمسافرين من الفئة المستهدفة .

وحضر حفل التدشين للمسار الجديد بمطار الجوف مدير المطار مضيان المضيان ومدير فرع المؤسسة بالمنطقة بندر الرويلي.

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