مسار خاص لخدمة المتقاعدين في مطار الجوف

تواصل – واس:

دشنت المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع مطار منطقة الجوف المسار الخاص بتسريع إجراءات السفر لخدمة المتقاعدين .

وتتمثل فكرة الخدمة في توفير سبل الراحة للمتقاعدين وتيسير إجراءات السفر المقدمة لهم في المطار .

وتسعى المؤسسة للارتقاء بخدماتها المقدمة للعملاء تحقيقا لاستراتيجيتها للعام 2022 ، من خلال التعاون مع عدد من الجهات الصديقة ذات الصلة بالخدمات .

وكانت المؤسسة قد دشنت عددا من المسارات للمتقاعدين في مختلف مطارات المملكة ، حيث نالت المبادرة رضا واستحسان العملاء والمسافرين من الفئة المستهدفة .

وحضر حفل التدشين للمسار الجديد بمطار الجوف مدير المطار مضيان المضيان ومدير فرع المؤسسة بالمنطقة بندر الرويلي.