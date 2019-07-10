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اليمن.. أسر قيادي حوثي بارز و12 من مرافقيه بـ«الضالع»

اليمن.. أسر قيادي حوثي بارز و12 من مرافقيه بـ«الضالع»
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت قوات الجيش اليمني، أمس الثلاثاء، من أسر قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران و12 من مرافقيه في مواجهات بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.

ووقع المدعو أبو قاسم عادل أحمد العباد ومرافقوه في قبضة الجيش الوطني اليمني في منطقة شخب غرب مديرية قطعبة بالضالع، خلال تعزيزات قتالية كانت في طريقها إلى مواقع الميليشيا بمنطقة حبيل الكلب.

وبحسب موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية؛ فإن قوات الجيش استعادت أسلحة وذخائر ضمن تعزيزات كانت على متن عربة النقل التي كانت تقل القيادي ومرافقيه.

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