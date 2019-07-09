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سباق جديد وشرس بين «هواوي» و«سامسونج».. مَن ينتصر؟
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تواصل – وكالات:

تسابق شركة “هواوي” الصينية الوقت لإطلاق هاتفها القابل للطي Mate X بعد إعلان شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن إطلاق هاتف قابل للطي قبلها، حيث تم رصد إعلان للهاتف في متجر بالصين.

ولم توضح “هواوي” موعد إطلاق هاتفها المنافس، فيما وضح ملصق إعلاني وزعته الشركة أن هاتف Mate X القابل للطي سيتم إطلاقه قريبا.

وفي تصريح سابق أكد رئيس قسم المنتجات في “هواوي” أن هاتف Mate X سيكون متاحاً في الصين في أواخر يوليو الجاري أو أوائل أغسطس المقبل. على أن يتم إطلاقه في الصين أولاً ليتبع ذلك إطلاقه عالميا في سبتمبر المقبل.

وتوقع تقنيون أن يكون سعر الهاتف القابل للطي مرتفعاً، كونه يدعم شبكة الجيل الخامس 5G.

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