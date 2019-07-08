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فرق حرس الحدود تُنقذ عائلة من الغرق أثناء نزهة بحرية قبالة ينبع.. تفاصيل ما حدث

فرق حرس الحدود تُنقذ عائلة من الغرق أثناء نزهة بحرية قبالة ينبع.. تفاصيل ما حدث
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تواصل – فريق التحرير:

نجحت فرق البحث والإنقاذ التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، في إنقاذ عائلة من الغرق أثناء نزهة بحرية بعد تعرض قاربهم لتسرب المياه بداخله في عرض البحر.

وقال المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة العقيد ماهر بن رده المورعي، إنه ورد اتصال مساء أمس إلى مركز القيادة والسيطرة بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة من مالك القارب “رائد البحر” يفيد بتسرّب المياه إلى داخل قاربه؛ وهو في عرض البحر، وبرفقته عائلة مكونة من ثمانية أشخاص.

وأوضح المورعي أنه فور تلقّي البلاغ واستمراراً لتنفيذ المهام الإنسانية التي يقدمها حرس الحدود ممثلة بعمليات البحث والإنقاذ، تم توجيه دوريتين بحريتين تابعتين لقيادة قطاع حرس الحدود بينبع، بعد تحديد موقع القارب، حيث تم مباشرة الحادث، والقيام بعملية الإنقاذ من خلال إخلاء المرافقين وعددهم تسعة أشخاص (رجل و6 نساء، بالإضافة إلى طفلة وطفل)، إلى زورق حرس الحدود التابع لمركز البثنة.

ولفت متحدث حرس حدود المدينة المنورة، إلى أنه تم مجاراة قارب النزهة بعد نزح الماء الذي بداخله من قبل الزورق التابع لوحدة أمن ميناء الملك فهد الصناعي، حيث وصل مالك القارب والمرافقون إلى مرسى شاطئ الصبح، وهم بصحة جيدة، ولله الحمد، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لجهود رجال حرس الحدود.

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