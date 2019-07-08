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توضيح من «الجوازات» عن تجديد إقامة السائق الخاص لأكثر من سنة

توضيح من «الجوازات» عن تجديد إقامة السائق الخاص لأكثر من سنة
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تواصل – فريق التحرير:

قالت المديرية العامة للجوازات إنه يمكن تجديد إقامة السائق الخاص لأكثر من سنة عبر منصة “أبشر”.

جاء ذلك رداً على سؤال أحد المستفسرين قائلاً: السائق الخاص هل نجدد إقامته أكثر من سنة لأن الكفيل سدد رسوم سنتين؟، وردت الجوازات بأنه يمكن ذلك عبر منصة أبشر لصاحب العمل.

وفي شأن آخر أوضحت الجوازات في تغريدة على حسابها الرسمي على “تويتر” أن خدمة التفويض الإلكتروني تمكن المستفيدين من الخدمات من تفويض شخص آخر لإصدار أو تجديد جواز السفر الخاص بالمستفيد أو أحد أفراد أسرته، بجانب إصدار تصاريح السفر للتابعين واستلام الوثائق.

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