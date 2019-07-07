مايكروسوفت تحذر من ثغرة خطيرة في «ويندوز 10»

تواصل – وكالات:

حذَّرت شركة مايكروسوفت ملايين المستخدمين، من مشكلة في نظام التشغيل (ويندوز 10) الذي أصبح يشكل خطراً على الشركة، بسبب مشكلاته التي تراكمت في الأسابيع الأخيرة.

وأوضح موقع “فوربس” الأمريكي، أنه بفضل اكتشاف موقع “ويندوز لاتست” ثغرة، أخبرت “مايكروسوفت”، في رسالة تحذير، عشرات الملايين من مستخدمي ويندوز 10، أن آخر تحديث (KB4501375) قد يضر خدمة إدارة الاتصال عن بُعد (RASMAN)؛ الأمر الذي يمكن أن ينطوي على تداعيات خطيرة.

وأشار الموقع إلى أن المشكلة تتعلق بشبكات VPN.. فخدمة إدارة الاتصال عن بُعد تعمل على اتصال ويندوز 10 بالإنترنت، وهي مهمة أساسية لكي تعمل خدمات VPN بشكل طبيعي.

ونظراً للنمو المذهل في استخدام VPN، فإن لهذا الأمر تأثيراً كبيراً في كيفية استخدام الكمبيوتر.

وقالت “مايكروسوفت”، في منشور مفصل، إن المشكلة تؤثر فقط في نظام التشغيل ويندوز 10، 1903، وهو أحدث إصدار من النظام الأساسي.. وهو الأمر الذي يواجهه ما لا يقل عن 50 مليون مستخدم.