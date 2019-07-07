«المرور» تُحذر من مخالفة يجهلها كثيرون.. غرامتها 2000 ريال

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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الإدارة العامة للمرور من مخالفة مرورية لا يعرفها كثير من قائدي السيارات تصل عقوبتها إلى الغرامة المالية بمبلغ ألفي ريال.

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي على موقع “تويتر”: على قائد المركبة القيادة على المسارات المخصصة لذلك، وتجنب القيادة على أكتاف الطريق، موضحًا أن التجاوز من أكتاف الطريق مخالف لقواعد السير.

ونصت لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية الجديدة على تحديد مخالفة “القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة والمسارات التي تمنع القيادة فيها” بغرامة مالية قدرها ما بين ألف ريال وألفي ريال.

 

 

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