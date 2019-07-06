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تفاصيل العثور على جثمان الغواص «بسام بخيت»

تفاصيل العثور على جثمان الغواص «بسام بخيت»
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تواصل – واس:

أوضح المتحدث الإعلامي لحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة المقدم فارس المالكي، أن دوريات البحث والإنقاذ البحري بحرس الحدود باشرت بلاغاً يوم الخميس الماضي تلقاه مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة، عن فقد الغواص / بسام بخيت بعد نزوله البحر لممارسة التدريب على رياضة الغوص الحر، استعداداً لمسابقة جدة الدولية ضمن فعاليات موسم جدة 2019م، وتأخره عن الخروج من البحر، وذلك في المنطقة الواقعة شمال أبحر.

وأضاف المالكي أن نتائج البحث، التي شارك فيها غواصون من حرس الحدود ومتطوعون وزوارق حرس الحدود وزورق من جامعة الملك عبدالعزيز، بالإضافة إلى جهاز الكشف تحت الماء من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، أسفرت عن العثور على جثمان الغواص المفقود ـ تغمده الله بواسع رحمته ـ على عمق (80) متراً تقريباً. والله ولي التوفيق.

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