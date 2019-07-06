توقعات الأرصاد: موجة غبار تحجب الرؤية في 4 مناطق.. غداً

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها لحالة الطقس يوم غدٍ الأحد، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

ومن المتوقع، أن تشهد مناطق شرق ووسط المملكة طقسا حارا إلى شديد الحرارة، في حين يُتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

أما عن حركة الرياح السطحية، فتكون بمشيئة الله، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كلم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 15- 45 كلم/ساعة.