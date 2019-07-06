إليكم الرابط الجديد لمنصة «أبشر».. وخطوات تغيير البريد الإلكتروني

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منصة أبشر، أمس الجمعة، عن رابط جديد للعملاء والذي يتم من خلاله الوصول إلى جميع خدمات المنصة.

ونشرت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الرابط الجديد للمنصة (هنا) .

ويخدم رابط أبشر الجديد أكثر من 12 مليون مستخدم، فيما ينقسم إلى جزأين، الأول أبشر أفراد، وأبشر أعمال.

وأوضحت منصة أبشر طريقة وخطوات تغيير البريد الإلكتروني الخاص بالتسجيل كما يلي: