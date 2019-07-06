طريقة تسعير المواصلات العامة.. لن تتجاوز 5% من دخل الأسرة

تواصل – الرياض:

تدرس هيئة النقل العام تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام داخل السعودية في 5 مجالات ممثلة في: (النقل العام داخل المدن الكبرى، والنقل داخل المدن المتوسطة والصغرى، والتنقل بالقطارات بين المدن، والتنقل بالحافلات بين المدن، والأجرة العامة).

وكشفت الهيئة عن وجود 5 أهداف لاستخدام وسائل النقل العام وهي: «تحفيز استخدامها، ضمان ملاءمة الأجور للمستخدمين، تعزيز الاستدامة المالية للأنظمة ورفع كفاءة التشغيل، دعم سهولة الاستخدام والتكامل بين أنظمة النقل العام».

وفي ما يختص بـ(المدن الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة إضافة إلى المدن المتوسطة والصغرى)، شددت الهيئة ألا تتجاوز تكلفة استخدام وسائل النقل العام في اليوم عن 5% من متوسط دخل الأسرة اليومي؛ واقترحت الهيئة ألا تتجاوز تكلفة استخدام وسائل النقل العام في اليوم عن 10% من دخل الأسرة اليومي عند التنقل في المدن الصغرى للرحلات الطويلة (الضواحي).

وسيتم تخصيص 3 أنواع من التذاكر تشمل «الرحلة الواحدة، والتذاكر الموسمية المخفضة، والتذكرة العائلية»، وتطبق غرامات عدم التزام الراكب بالأجور المخصصة بحد أقصى 50 ضعف قيمة تذكرة الرحلة الوحدة لنفس الدرجة المستخدمة.

وفي ما يختص بخدمة (النقل العام بالقطارات بين المدن)، تعمل الهيئة على استخدام نظام التسعيرة المبنية على المسافة، بتنظيمها مستوى الأجور لضمان ملاءمة الأسعار للمستخدمين والمنافسة العادلة بين المشغلين، إذ تعمل الهيئة على فرض غرامات تقدر بضعفي قيمة تذكرة الرحلة الواحدة من نفس الدرجة المستخدم في حال تبين عدم التزام الراكب بالأجور المخصصة لاستخدام وسيلة النقل العام، وينطبق الأمر ذاته على خدمة (النقل العام بالحافلات بين المدن)، إضافة إلى تخصيص أجور متكاملة وقابلة للاستخدام عبر الامتيازات المختلفة لخدمة النقل بالحافلات بين المدن.

وشددت الهيئة على تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الاقتصادية عند التنقل بـ(المواصلات العامة داخل المدن الكبرى والمتوسطة والصغرى والتنقل بالقطارات والحافلات بين المدن)، إذ سيتم إركاب الأطفال دون 6 سنوات مجانا، مع منح الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 6- 18 عاما وكبار السن أكثر من 60 عاماً والأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى مرافق واحد ومرضى السرطان مع مرافق خصما نسبته 50% (نصف القيمة).