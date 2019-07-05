الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تنفيذ حكم الجلد بحق الشاب المتحرش بفتاة داخل محل بالدمام

تنفيذ حكم الجلد بحق الشاب المتحرش بفتاة داخل محل بالدمام

العثور على جثمان الغواص المفقود بجدة

العثور على جثمان الغواص المفقود بجدة

توجيه من وزير التعليم بشأن برامج التدريب الطبي

توجيه من وزير التعليم بشأن برامج التدريب الطبي

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز

مقتل خبير عسكري إيراني ومسلحين حوثيين في «الحديدة»

مقتل خبير عسكري إيراني ومسلحين حوثيين في «الحديدة»
0

تواصل – وكالات:

كشفت مصادر في عمليات تحرير الساحل الغربي باليمن، عن مقتل خبير إيراني وعدد من مسلحي مليشيات الحوثي الموالية لإيران، ليل الأحد الماضي، عقب استهدافهم من مدفعية القوات المشتركة بمدينة الحديدة.

وأكدت المصادر مقتل “أبو رضا” الخبير الإيراني، وبرفقته مسلحين حوثيين، حين كانوا يستعدون لقصف إحداثيات مواقع عسكرية، وهو ما حدا بالقوات المشتركة لاستهدافهم قبل تنفيذهم القصف، وبعد عملية رصد دقيقة لتحركاتهم.

وأفادت المصادر باستغلال مليشيات الحوثي لمقرات حكومية واستخدامها كمنصات لإطلاق صواريخ المدفعية والكاتيوشا ضد أهداف مدنية وعسكرية، وفقا لسكاي نيوز عربية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اليمن يطالب بالضغط على ميليشيا الحوثي للكشف عن خرائط الألغام

اليمن يطالب بالضغط على ميليشيا الحوثي للكشف عن خرائط الألغام

الجيش اليمني يُدمر مخزن أسلحة لميليشيا الحوثي في الحديدة

الجيش اليمني يُدمر مخزن أسلحة لميليشيا الحوثي في الحديدة

تقييم الحوادث باليمن: استهداف ميليشيا الحوثي داخل القصر الجمهوري هدف مشروع

تقييم الحوادث باليمن: استهداف ميليشيا الحوثي داخل القصر الجمهوري هدف مشروع

بالفيديو والصور.. ميليشيا الحوثي تهدم منزل الرئيس اليمني الراحل «علي صالح»

بالفيديو والصور.. ميليشيا الحوثي تهدم منزل الرئيس اليمني الراحل «علي صالح»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

نافذتك الخاصة لرؤية الكون
مقالات

نافذتك الخاصة لرؤية الكون

المزيد
الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح
تدوينات حرة

الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح

المزيد
بين الخطّابات والنصابات
مقالات

بين الخطّابات والنصابات

المزيد
رحلتي مع التغيير
تدوينات حرة

رحلتي مع التغيير

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>