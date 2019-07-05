مقتل خبير عسكري إيراني ومسلحين حوثيين في «الحديدة»

تواصل – وكالات:

كشفت مصادر في عمليات تحرير الساحل الغربي باليمن، عن مقتل خبير إيراني وعدد من مسلحي مليشيات الحوثي الموالية لإيران، ليل الأحد الماضي، عقب استهدافهم من مدفعية القوات المشتركة بمدينة الحديدة.

وأكدت المصادر مقتل “أبو رضا” الخبير الإيراني، وبرفقته مسلحين حوثيين، حين كانوا يستعدون لقصف إحداثيات مواقع عسكرية، وهو ما حدا بالقوات المشتركة لاستهدافهم قبل تنفيذهم القصف، وبعد عملية رصد دقيقة لتحركاتهم.

وأفادت المصادر باستغلال مليشيات الحوثي لمقرات حكومية واستخدامها كمنصات لإطلاق صواريخ المدفعية والكاتيوشا ضد أهداف مدنية وعسكرية، وفقا لسكاي نيوز عربية.