الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تنبيه مهم من سفارة المملكة في تركيا للمواطنين

تنبيه مهم من سفارة المملكة في تركيا للمواطنين

لجنة الإفراج المشروط ترفض طلب الإفراج عن «حميدان التركي»

لجنة الإفراج المشروط ترفض طلب الإفراج عن «حميدان التركي»

مجلس الوزراء يعلق على هجوم مطار أبها الإرهابي.. ويصدر 14 قرارًا مهمًا

مجلس الوزراء يعلق على هجوم مطار أبها الإرهابي.. ويصدر 14 قرارًا مهمًا

«حساب المواطن» يكشف أرقامًا ومعلومات مهمة

«حساب المواطن» يكشف أرقامًا ومعلومات مهمة

الغرامة والتشهير بمنشأة تبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية بمكة

الغرامة والتشهير بمنشأة تبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية بمكة
0

 

تواصل – فريق التحرير:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار صاحب تموينات مواد غذائية بحي جرول في مكة المكرمة والعامل المسؤول عن المنشأة من جنسية بنجلاديشية، بالغرامة والتشهير، وذلك إثر ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري بعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بإدانة المخالفين وفرض غرامة مالية عليهما ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

كما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

 

5d1b9c635a58b

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«النيابة العامة» تحذر من العبث بالمعلومات عبر الإنترنت.. السجن وغرامة 3 ملايين ريال

«النيابة العامة» تحذر من العبث بالمعلومات عبر الإنترنت.. السجن وغرامة 3 ملايين ريال

«التجارة» تُشهِّر بمحطة وقود.. خطأ العدادات واتساخ البنزين

«التجارة» تُشهِّر بمحطة وقود.. خطأ العدادات واتساخ البنزين

«التجارة» تستدعي 723 مكيف «سكاي ستار» وتوجه رسالة للمستهلك

«التجارة» تستدعي 723 مكيف «سكاي ستار» وتوجه رسالة للمستهلك

تغريم مواطن ووافد لإدانتهما بالتستر في تجارة مواد البناء بعنيزة

تغريم مواطن ووافد لإدانتهما بالتستر في تجارة مواد البناء بعنيزة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح
تدوينات حرة

الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح

المزيد
بين الخطّابات والنصابات
مقالات

بين الخطّابات والنصابات

المزيد
رحلتي مع التغيير
تدوينات حرة

رحلتي مع التغيير

المزيد
ادعوا لهم لا عليهم!
مقالات

ادعوا لهم لا عليهم!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>