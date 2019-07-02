خلال 5 أشهر.. توظيف 40% من الصيادلة السعوديين الباحثين عن عمل

تواصل – الرياض:

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن الوزارة تمكنت من توظيف 40% من إجمالي الصيادلة السعوديين المسجلين والباحثين عن عمل خلال 5 أشهر، وتسعى للوصول للعدد المستهدف بنهاية 2019.

وأضاف الراجحي أن خطة الوزارة تهدف لتوطين نحو ألفي وظيفة في قطاع الصيدلة، وأن خطتها تسير على قدم وساق لتحقيق هذا الهدف، حيث تعمل مع عدد من الجهات المعنية لرفع نسب التوطين في مهن الصيادلة؛ وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وتشير بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن إجمالي العاملين في الأنشطة الصيدلانية بالقطاع الخاص يصل إلى 14338 صيدلياً بينهم 2082 سعودياً، ويعمل في نشاط قطاع التجزئة لبيع المنتجات الصيدلانية 6753 موظفاً بينهم 804 سعوديين.

أما في نشاط وكلاء بيع الأدوية فيعمل 6254 موظفاً بينهم 1145 سعودياً و5109 وافدين، في حين توقعت هيئة التخصصات الطبية ارتفاع عدد الصيادلة السعوديين خلال الفترة من 2018 وحتى 2022 بنسبة 149% بواقع 12377 صيدلياً من الجنسين سيتخرجون في الجامعات السعودية خلال الفترة المذكورة.