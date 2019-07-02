جلسة إفراج جديدة لحميدان التركي.. و3 خيارات مرتقبة

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تُعقد اليوم الثلاثاء جلسة جديدة للمعتقل في السجون الأمريكية حميدان التركي أمام لجنة الإفراج المشروط.

وقال تركي حميدان التركي، إن لجنة الإفراج المشروط ستنظر في أمر والده وتتخذ قراراً من 3؛ إما قبول طلب الإفراج المشروط، أو رفض الطلب وإعادة النظر بعد مدة محددة، والخيار الثالث هو رفض الطلب نهائياً واستكمال مدة المحكومية القصوى كاملة (مدى الحياة).

وطالب حميدان متابعيه على موقع تويتر بالدعاء لوالده بالفرج، فيما تفاعل المغردون معه بصورة كبيرة.

ويقضي حميدان التركي حكمًا بالسجن في سجن “لايمن” بولاية كولورادو، وذلك بعد اعتقاله في يونيو 2005 بزعم إساءة التعامل مع خادمته الإندونيسية.