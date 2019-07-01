«العمل»: جنسيتان مسموح لهما العمل بـ«تأشيرة الزيارة»

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كشف مدير برنامج “أجير” لخدمات العمالة المتبادلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالعزيز أبابطين أن البرنامج يتيح للعمالة من الجنسيتين اليمنية والسورية فرصة العمل في المنشآت المختلفة، وفق تأشيرة الزيارة “6 أشهر” .

وأوضح أبابطين خلال ورشة عمل تعريفية بنظام “أجير” أن التطورات المستحدثة في برنامج “أجير” تهدف لتنظيم عقود عمل من الباطن للعمالة الزائدة لدى بعض المنشآت.

وأشار أبابطين إلى أن برنامج “أجير” يتيح لمنشآت النطاق الأخضر المنخفض فما فوق في قطاعات “التشييد والبناء، والصيدليات، والقطاع الزراعي” عرض خدمات عمالتها الفائضة في سوق العمل، واستعراض عمالة المنشآت الأخرى المطروحة وطلب التعاقد معها. مؤكداً أن الهدف من إتاحة تبادل العمالة بين المنشآت هو الاستفادة من العمالة الفائضة التي تستقدمها الشركات لمشاريع مؤقتة، وذلك للتقليل من استقدام عمالة جديدة، وللحد من نشاط المنشآت التي تستقدم عمالة فقط لتعمل لدى الغير.

ويشترط البرنامج لإتاحة تبادل العمالة بين المنشآت: أن تكون المنشأة في النطاق الأخضر المنخفض على الأقل، وأن تكون المنشأتان المبادلتان تعملان في ذات النشاط، وألا تزيد نسبة العمالة عن 20% من عمالة المنشأة.

كما يشترط أن يكون العامل أساسيا عند إعارته، وأن تكون إقامته سارية، وأن يسجل العقد في برنامج “أجير” ويوثق في الغرفة التجارية، وألا تزيد مدة الإعارة على 12 شهراً.