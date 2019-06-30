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ترامب يستأذن كيم قبل عبور خط الحدود .. والأخير يرد بكلمة واحدة

ترامب يستأذن كيم قبل عبور خط الحدود .. والأخير يرد بكلمة واحدة
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تواصل – وكالات :

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية اتفقتا على استئناف المحادثات النووية المتوفقة، مضيفاً أن فريقين من البلدين سيُجريان لقاءات مرتبطة بالمفاوضات بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي في غضون “أسبوعين أو ثلاثة”.

ووصف ترامب اللقاء مع الزعيم الكوري الشمالي باليوم العظيم بالنسبة للعالم .

وعبرَ الرئيسُ الأمريكي خطَّ الحدود اليوم الأحد بعد استئذانه من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أونغ ، كأول رئيس أميركي تطأ قدماه بيونغ يانغ. ليسأل قبلها “كيم” إن كان بوسعه العبور؟ ليجيب عليه الزعيم الكوري “هذا شرف”.

والتقى الرئيس الأمريكي بزعيم كوريا الشمالية في المنطقة المنزوعة السلاح ، لتطأ قدماه بعدها الجانب الشمالي كأول رئيس للولايات المتحدة يقوم بذلك .

وأشاد ترامب بالصداقة التي وصفها بالعظيمة مع كيم ،كما كشف أنه وجه الدعوة له لزيارة البيت الأبيض، بينما لم يذكر موعد الزيارة المرتقبة، مكتفياً بالقول “سنتبادل الزيارة في الوقت المناسب” .

وتوقفت المحادثات بين الدولتين، منذ قمة الزعيمين في فبراير الماضي، عندما أخفقا في تجاوز الخلافات بين مطالب أميركا لنزع سلاح كوريا الشمالية النووي ومطالب بيونغ يانغ بتخفيف العقوبات.

 

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