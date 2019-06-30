6 جهات حكومية تجتمع لمنع العمالة الوافدة المصابة بأمراض وبائية

تواصل – فريق التحرير:

أصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة تختص باعتماد المراكز الطبية المختصة بفحص اللياقة الطبية للعمالة الوافدة إلى المملكة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العمالة الوافدة المشتبه بإصابتها بأمراض وبائية أو معدية.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة المكلفة بإعداد الآلية اللازمة لعملها خلال فترة حددت بثلاثة أشهر من تاريخ القرار تمهيداً لإقرارها، ورفع ملاحظاتها الصحية والأمنية والسياسية حيال المراكز الطبية المعتمدة للمقام السامي للتوجيه بما يراه حيالها.

وتضم اللجنة الدائمة في عضويتها ممثلين من وزارات “الخارجية، الداخلية، الصحة، العمل والتنمية الاجتماعية”، إضافة إلى ممثلين من رئاسة أمن الدولة ورئاسة الاستخبارات العامة، تختص باعتماد المراكز الطبية المختصة بفحص اللياقة الطبية للعمالة الوافدة، في الدول التي لا يشملها نشاط مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي.

ووجه المجلس باستمرار العمل باعتماد المراكز الطبية الواقعة في الدول التي لا يشملها نشاط مجلس الصحة لدول مجلس التعاون إلى حين إقرار الآلية.