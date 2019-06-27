الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

انفراج أزمة «المعلمات البديلات» بعد 5 سنوات من التعثر

انفراج أزمة «المعلمات البديلات» بعد 5 سنوات من التعثر

إطلاق خدمة «فُرجت» للعسكريين.. وتبرعات سخية من خادم الحرمين وولي العهد

إطلاق خدمة «فُرجت» للعسكريين.. وتبرعات سخية من خادم الحرمين وولي العهد

قوات التحالف الجوية تُسقط طائرة مُسيرة بالأجواء اليمنية

قوات التحالف الجوية تُسقط طائرة مُسيرة بالأجواء اليمنية

تعرّف على خدمة «برق» لإيصال الكهرباء للمنازل

تعرّف على خدمة «برق» لإيصال الكهرباء للمنازل

انفراج أزمة «المعلمات البديلات» بعد 5 سنوات من التعثر

انفراج أزمة «المعلمات البديلات» بعد 5 سنوات من التعثر
0

 

تواصل – الرياض:

أكملت نحو 766 معلمة بديلة اليوم الخميس إجراءات تعيينهن بتسجيل رغباتهن المكانية بعد موافقة وزارة التعليم على مطابقة أوراقهن عبر النظام الإلكتروني. وتتطلع المعلمات بعد هذا الإجراء إلى إعلان أسمائهن ضمن قائمة المرشحات للوظائف التعليمية.

وشهدت عملية تعيين المعلمات البديلات تعثرا استمر لخمس سنوات، ولا زالت دفعات أخرى من المعلمات تنتظر الموافقة على مطابقة أوراقهن وتمكينهن من التسجيل أسوة بدفعة ال766 بديلة بحسب “عكاظ”.

وشهدت القضية على مدى خمسة سنوات جدلاً كبيراً بين الجهات المعنية ذات الصلة، حتى صدر أمر ملكي عام 1435 هجري بتثبيتهن على وظائف تعليمية.

حيث تم تعيين دفعتين فقط وتعثر تعيين الأخريات، وتم الرفع للمقام الثاني الذي أصدر أمره منتصف العام الهجري الجاري بالموافقة على تطبيق ضوابط التثبيت للمعلمات البديلات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بعد إعلان النتائج.. تعطل رابط موقع الوظائف التعليمية

بعد إعلان النتائج.. تعطل رابط موقع الوظائف التعليمية

بالأسماء.. «التعليم» تعلن المرشحين للوظائف التعليمية

بالأسماء.. «التعليم» تعلن المرشحين للوظائف التعليمية

ترقب لإعلان المرشحين للوظائف التعليمية

ترقب لإعلان المرشحين للوظائف التعليمية

«التعليم» تكشف موعد إعلان أسماء مرشحي «الوظائف التعليمية»

«التعليم» تكشف موعد إعلان أسماء مرشحي «الوظائف التعليمية»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ميّت على قيد الحياة!
تدوينات حرة

ميّت على قيد الحياة!

المزيد
ثلاثة أشياء..!
مقالات

ثلاثة أشياء..!

المزيد
هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد
رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء
مقالات

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>