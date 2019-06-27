انفراج أزمة «المعلمات البديلات» بعد 5 سنوات من التعثر

تواصل – الرياض:

أكملت نحو 766 معلمة بديلة اليوم الخميس إجراءات تعيينهن بتسجيل رغباتهن المكانية بعد موافقة وزارة التعليم على مطابقة أوراقهن عبر النظام الإلكتروني. وتتطلع المعلمات بعد هذا الإجراء إلى إعلان أسمائهن ضمن قائمة المرشحات للوظائف التعليمية.

وشهدت عملية تعيين المعلمات البديلات تعثرا استمر لخمس سنوات، ولا زالت دفعات أخرى من المعلمات تنتظر الموافقة على مطابقة أوراقهن وتمكينهن من التسجيل أسوة بدفعة ال766 بديلة بحسب “عكاظ”.

وشهدت القضية على مدى خمسة سنوات جدلاً كبيراً بين الجهات المعنية ذات الصلة، حتى صدر أمر ملكي عام 1435 هجري بتثبيتهن على وظائف تعليمية.

حيث تم تعيين دفعتين فقط وتعثر تعيين الأخريات، وتم الرفع للمقام الثاني الذي أصدر أمره منتصف العام الهجري الجاري بالموافقة على تطبيق ضوابط التثبيت للمعلمات البديلات.