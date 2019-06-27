دول أوروبية تنتقد إيران علنًا وأمريكا تهدد.. هل يتم الاتفاق على المواجهة؟

تواصل – فريق التحرير

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب “إيران ” لليوم الثاني على التوالي ، جاء ذلك بعد تصعيد طهران ورفضها للتفاوض .

واكد ترمب أن الحرب مع إيران ستكون سريعة ولن تطول، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستكون في موضع قوة في حال اندلعت الحرب، ولفت الرئيس الأمريكي خلال حوار مع “بزنس فوكس نيوز”، إلى أن واشنطن لن ترسل قوات برية للمشاركة في النزاع الذي أكد أنه ” ً لن يطول كثيرا”. لكنه أعرب عن أمله بـ”ألا يحصل ذلك”. وأضاف “لكننا في وضع قوي للغاية في حال حدوث شيء ما”.

وعبر مجلس الأمن في جلسة له أمس في نيويورك عن قلقه من تراجع إيران عن التزاماتها النووية ، وحذر من أن خطة العمل مع طهران في منعطف خطير، ولم يستبعد قيام إيران بنقل أسلحة إلى دول في المنطقة.

وطالب الاتحاد الأوروبي إيران بالاستمرار في تنفيذ التزاماتها بشأن الاتفاق النووي. ودعا كل الأطراف إلى خفض مستوى التوتر.

وأكدت مندوبة بريطانيا أنه لا يمكن تبرير الهجمات على الملاحة البحرية في المنطقة، وكشفت أن هناك معلومات عن وقوف إيران وراء مهاجمة مطار أبها بالسعودية، وشددت على ضرورة تقييد مشاريع إيران لتطوير الصواريخ، معبرة عن القلق من زيادة إيران لمخزوناتها من اليورانيوم. وقالت: نسعى لمنعها من امتلاك سلاح نووي يهدد العالم.

على صعيد متصل وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب. وقال بومبيو في مؤتمر صحفي مع وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جايشانكار، أمس (الأربعاء)، إن واشنطن حريصة على إبقاء الممرات المائية مفتوحة أمام النفط. ووصل بومبيو إلى نيودلهي مساء (الثلاثاء) بعد زيارة السعودية والإمارات وأفغانستان، في رحلة تهدف إلى بناء تحالف عالمي لردع النظام الإيراني.

وفي اعتراف إيراني بمرارة العقوبات، وصف المرشد الإيراني علي خامنئي العقوبات الأمريكية بـ”القاسية”، لكنه قال إن إيران لن تتراجع أمامها، معتبرا أن العقوبات الجديدة «إهانة». وزعم خامنئي أن الأمريكيين باتوا يخشون المواجهة مع إيران ولذلك يقترحون المفاوضات التي وصفها بـ”الخدعة”.