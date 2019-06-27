الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

انفراج أزمة «المعلمات البديلات» بعد 5 سنوات من التعثر

انفراج أزمة «المعلمات البديلات» بعد 5 سنوات من التعثر

إطلاق خدمة «فُرجت» للعسكريين.. وتبرعات سخية من خادم الحرمين وولي العهد

إطلاق خدمة «فُرجت» للعسكريين.. وتبرعات سخية من خادم الحرمين وولي العهد

قوات التحالف الجوية تُسقط طائرة مُسيرة بالأجواء اليمنية

قوات التحالف الجوية تُسقط طائرة مُسيرة بالأجواء اليمنية

تعرّف على خدمة «برق» لإيصال الكهرباء للمنازل

تعرّف على خدمة «برق» لإيصال الكهرباء للمنازل

إطلاق خدمة «فُرجت» للعسكريين.. وتبرعات سخية من خادم الحرمين وولي العهد

إطلاق خدمة «فُرجت» للعسكريين.. وتبرعات سخية من خادم الحرمين وولي العهد
0

تواصل – واس

تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – بمبلغ عشرة ملايين ريال، كما تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بمبلغ خمسة ملايين ريال لخدمة فرجت في مرحلتها الثانية.

أعلن ذلك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والذي تبرع بمبلغ مليوني ريال.

ودشن  سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود في جدة مساء الأمس المرحلة الثانية من خدمة “فُرِجَت” ،والتي جاءت لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بالقطاعات العسكرية كافة.

ورفع سموه أسمى عبارات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – على تبرعهما السخي لخدمة “فُرِجَت”، منوهاً سموه بهذه اللفتة الكريمة من القيادة الرشيدة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«فرجت».. الإفراج عن أول مائتي موقوف منذ إطلاق الخدمة

«فرجت».. الإفراج عن أول مائتي موقوف منذ إطلاق الخدمة

تعرف على آلية التبرع لسداد ديون السجناء ضمن مبادرة «فُرجت» (فيديو)

تعرف على آلية التبرع لسداد ديون السجناء ضمن مبادرة «فُرجت» (فيديو)

بعد تدشينها رسمياً.. تعرّف على خطوات الاستفادة من خدمة فُرِجَت

بعد تدشينها رسمياً.. تعرّف على خطوات الاستفادة من خدمة فُرِجَت

بعد فيسبوك.. التبرع عبر «إنستجرام» بكل سهولة قريباً

بعد فيسبوك.. التبرع عبر «إنستجرام» بكل سهولة قريباً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ميّت على قيد الحياة!
تدوينات حرة

ميّت على قيد الحياة!

المزيد
ثلاثة أشياء..!
مقالات

ثلاثة أشياء..!

المزيد
هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد
رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء
مقالات

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>