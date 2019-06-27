إطلاق خدمة «فُرجت» للعسكريين.. وتبرعات سخية من خادم الحرمين وولي العهد

تواصل – واس

تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – بمبلغ عشرة ملايين ريال، كما تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بمبلغ خمسة ملايين ريال لخدمة فرجت في مرحلتها الثانية.

أعلن ذلك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والذي تبرع بمبلغ مليوني ريال.

ودشن سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود في جدة مساء الأمس المرحلة الثانية من خدمة “فُرِجَت” ،والتي جاءت لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بالقطاعات العسكرية كافة.

ورفع سموه أسمى عبارات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – على تبرعهما السخي لخدمة “فُرِجَت”، منوهاً سموه بهذه اللفتة الكريمة من القيادة الرشيدة.