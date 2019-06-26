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القبض على 45 وافداً يمارسون «القمار» بجدة (صور)

القبض على 45 وافداً يمارسون «القمار» بجدة (صور)
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تواصل – جدة:

داهمت القوة المشتركة للتحريات الأمنية بمحافظة جدة، مساء أمس الثلاثاء، أحد الأوكار المشبوهة بحي السلامة شمالي المحافظة، وتمكنت من القبض على ١٥ شخصاً من الجنسية الآسيوية يمارسون لعب القمار.

وفي واقعة أخرى، تمّ القبض على ٣٠ شخصاً من جنسيات مختلفة بحي الفيصلية شمال المحافظة يمارسون الجرم نفسه (لعبة القمار)، وبذلك يصبح إجمالي ما تم ضبطهم ٤٥ شخصاً؛ تم تسليمهم جميعاً إلى مراكز الشرطة.

يأتي ذلك استمراراً للجهود الأمنية التي تبذلها شرطة محافظة جدة من خلال المتابعة الميدانية لكل الظواهر الإجرامية والمخالفات التي يقوم بها بعض الوافدين.

 

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