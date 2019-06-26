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أمريكا: فرض عقوبات جديدة على السودان.. في هذه الحالة

أمريكا: فرض عقوبات جديدة على السودان.. في هذه الحالة
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تواصل – وكالات:

قالت مسؤولة كبيرة من وزارة الخارجية الأمريكية على صلة بملف السودان: إن واشنطن تدرس كل الخيارات بما في ذلك فرض عقوبات إذا زاد العنف فيه.

وقالت نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق أفريقيا والسودان ماكيلا جيمس، في جلسة بمجلس النواب: “ندرس كل الخيارات بما في ذلك العقوبات في أي وقت إذا تكرر مثل هذا العنف”، وأوضحت أن “العقوبات ربما تشمل التأشيرات، أو عقوبات اقتصادية، نريد استخدام الأداة المناسبة ونريد استهداف المطلوب استهدافهم”.

وأضافت أمام لجنة فرعية معنية بشؤون أفريقيا بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أن “واشنطن تعتقد أن أفضل نتيجة ممكنة في السودان هي التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة الممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير”.

وأشادت جيمس بجهود الوساطة التي قادتها أثيوبيا في السودان وقالت إن “واشنطن أكدت بعبارات قوية للغاية أنه لن يتم قبول فرض حكومة عسكرية من جانب واحد”.

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