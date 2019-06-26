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ضمن زيارة ولي العهد.. «أرامكو» توقع 12 اتفاقية مع شركات كورية بمليارات الدولارات

ضمن زيارة ولي العهد.. «أرامكو» توقع 12 اتفاقية مع شركات كورية بمليارات الدولارات
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تواصل – وكالات:

وقعت شركة أرامكو 12 اتفاقية بمليارات الدولارات مع عدد من كبرى الشركات الكورية الجنوبية، وذلك بالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحالية إلى سيئول.

وتهدف الاتفاقيات لتعزيز علاقة الشركة مع كوريا الجنوبية وتوسيع رقعة أعمالها الدولية والتأكيد على التزامها بتأمين إمدادات الطاقة في آسيا.

وقال رئيس “أرامكو” المهندس أمين الناصر إن الاتفاقيات ومذكرات التعاون الموقعة ستسهم في دخول مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية تعزز استراتيجية الشركة في النمو وتحقيق المزيد من التنوع والتكامل المنشود.

وأوضح أن ما يميز هذه الاتفاقيات أنها تتضمن استثمارات مشتركة في البلدين، وتشمل مجالات حيوية كالتكرير والكيميائيات وتخزين النفط، ومجالات توطين صناعة السفن والمحركات في المملكة، ومجالات التطوير التقني في استخدام وسائل النقل لطاقة الهيدروجين المشتقة من النفط الخام والغاز، وتطوير استخدام المواد غير المعدنية المرتبطة بالصناعات البتروكيميائية.

وأضاف الناصر أن الاتفاقيات ستوفر خيارات طويلة الأمد لتسويق النفط الخام، وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة والمنتجات الكيميائية في هذه المنطقة المهمة.

وأبان أن الاتفاقيات وقعت مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وشركة هيونداي أويل بنك، ومجموعة هيونداي موتور، وشركة كوريا ناشونال أويل كوربوريشن، بالإضافة لمجموعة “هايوسونق”، وشركة جي إس هولدنقز، وشركة “دايليم إندستريال”.

يذكر أن شركة “أرامكو فيما وراء البحار” كانت قد اشترت حصة تبلغ 17% من شركة “هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية” التابعة لشركة “هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة”، بقيمة تقدر بنحو 1.25 مليار دولار.

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