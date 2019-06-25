«الإسكان» تطرح 100 ألف وحدة تحت الإنشاء.. تعرّف على الأسعار (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الإسكان أن مشاريع برنامج “سكني” للوحدات السكنية تحت الإنشاء توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية يجري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضحت الإسكان، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن أسعار الوحدات السكنية في هذه المشاريع الموزعة على مناطق المملكة تتراوح ما بين 250 ألف ريال وحتى 750 ألف ريال.

وأوضحت وزارة الإسكان خلال المقطع، عدد المشاريع في كل منطقة، وعدد الوحدات السكنية وأسعارها، ومقدار القسط الشهري المستقطع، مع إمكانية تقسيط أسعار الوحدات السكنية.