خرجت ليلاً.. اختفاء فتاة بالرياض في ظروف غامضة منذ 4 أيام

تواصل – فريق التحرير:

شهد حي الجزيرة في مدينة الرياض، اختفاء فتاة في ظروف غامضة، الجمعة الماضية، وذلك عقب خروجها من المنزل بمفردها ليلاً.

ودشنَّ مغردون على موقع “تويتر”، هاشتاقاً بعنوان “#مفقودة_حي_الجزيرة_الرياض”، ذكروا خلاله أن الفتاة تبلغ من العمر 17 عاماً، واختفت في تمام العاشرة من مساء الجمعة الماضية.

وتقدمت أسرة الفتاة ببلاغ إلى الجهات الأمنية، والتي بدأت عمليات البحث عنها، إلا أنه لم يتم العثور عليها حتى الآن، فيما ناشدت الأسرة المواطنين بالبحث عنها.

ووصلت معلومات إلى الجهات الأمنية، تفيد برؤية رجل للفتاة، بالشارع في حالة رعب، وعند عودته إليها، شاهدها تستقل سيارة بيضاء صغيرة، وأنه عرفها بمجرد أن رأى صورتها معه.

وعن مواصفات الفتاة، أوضحت أسرتها في الهاشتاق، أنها متوسطة الطول؛ ليست بنحيفة ولا سمينة، وتدرس بالصف الثاني الثانوي.