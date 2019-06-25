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فريق طبي يتمكن من إنقاذ مصاب في حادث مروري مروع بجدة

فريق طبي يتمكن من إنقاذ مصاب في حادث مروري مروع بجدة
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تواصل – جدة

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، من إنقاذ حياة مصاب في حادث مروري مروع، حيث وصل المصاب وهو في حالة حرجة وهو يعاني من عدة إصابات بالغة متفرقة في جسده مع نزيف بالصدر نتيجة تهتك في الرئة اليمنى.

ونجح أطباء جراحة الصدر بالمستشفى من إيقاف النزيف وإصلاح التهتك، كما تمكّن أطباء الجراحة العامة من السيطرة على نزيف حادّ بالبطن، بعد التدخل الفوري من أطباء التخدير.

وشرع الفريق في التدخل لإنقاذ المصاب فور وصوله للمستشفى وتم إخضاعه لعملية جراحية استغرقت 9 ساعات متواصلة.

وتم إنقاذ الحالة بفضل من الله والجهود المبذولة من الطاقم الطبي والفني.

وبالإشارة إلى حالة المصاب بعد العملية فهو يتمتع بحالة صحية جيدة، وسيتم تحديد موعد خروجه بعد إجراء المزيد من الفحوصات الأخيرة للاطمئنان التام عليه.

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