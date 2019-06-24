«التحالف»: الصاروخ الذي استهدف مطار أبها من تصنيع الحرس الثوري الإيراني

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تطورات الحالة الصحية لمصابي الهجوم الإرهابي على «مطار أبها»

تطورات الحالة الصحية لمصابي الهجوم الإرهابي على «مطار أبها»

هل يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة؟.. «الجوازات» توضح

هل يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة؟.. «الجوازات» توضح

مزاد علني لممتلكات رجل أعمال شهير بمكة.. مديونيته 350 مليون ريال

مزاد علني لممتلكات رجل أعمال شهير بمكة.. مديونيته 350 مليون ريال

قيادة التحالف: وفاة مقيم سوري وإصابة 7 مدنيين في هجوم إرهابي حوثي على مطار أبها

قيادة التحالف: وفاة مقيم سوري وإصابة 7 مدنيين في هجوم إرهابي حوثي على مطار أبها

«التحالف»: الصاروخ الذي استهدف مطار أبها من تصنيع الحرس الثوري الإيراني

«التحالف»: الصاروخ الذي استهدف مطار أبها من تصنيع الحرس الثوري الإيراني
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن الميليشيات الحوثية، تلقت خسائر كبيرة ولذلك تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، مؤكداً أن الميليشيات تلقت أسلحـة نوعية وليست بدائية من إيران عبر التهريب.

وأضاف المالكي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن الصاروخ الذي سقط على مطار أبها يوم 12 يونيو من نوع “كروز يا علي” الإيراني، من تصنيع الحرس الثوري، وتم تهريبه إلى الميليشيات بعد شهر أكتوبر 2018.

ولفت إلى أن الميليشيات الحوثية تحاول استفزاز التحالف بهذه الأعمال العدائية، مشيراً إلى أن التحالف سيدمر قدرات التسليح للميليشيات الحوثية براً وبحراً وجواً.

وتابع المالكي أن الميليشيات تتخذ من المواقع السكنية مَواطن لتفخيخ الطائرات المسيرة وتحفر خنادق وتبني تحصينات بالحديدة في انتهاك لاتفاق ستوكهولم.

وأشار المالكي إلى أن التحالف استهدف معسكر الصباحة في صنعاء وبداخله خبراء أجانب من دول إقليمية، كما استهدفنا مواقع لتفخيخ الطائرات المسيرة في صنعاء، مشيراً إلى أن التحالف يحرص في استهدافه لتلك المواقع على تحييد المدنيين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تطورات الحالة الصحية لمصابي الهجوم الإرهابي على «مطار أبها»

تطورات الحالة الصحية لمصابي الهجوم الإرهابي على «مطار أبها»

فيديو يُظهر الصور الأولية من مطار أبها بعد الهجوم الإرهابي الحوثي

فيديو يُظهر الصور الأولية من مطار أبها بعد الهجوم الإرهابي الحوثي

بعد الهجوم الإرهابي الحوثي.. «مطار أبها» يعلن استئناف الحركة الجوية بشكل طبيعي

بعد الهجوم الإرهابي الحوثي.. «مطار أبها» يعلن استئناف الحركة الجوية بشكل طبيعي

قيادة التحالف: وفاة مقيم سوري وإصابة 7 مدنيين في هجوم إرهابي حوثي على مطار أبها

قيادة التحالف: وفاة مقيم سوري وإصابة 7 مدنيين في هجوم إرهابي حوثي على مطار أبها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ثلاثة أشياء..!
مقالات

ثلاثة أشياء..!

المزيد
هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد
رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء
مقالات

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء

المزيد
كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>