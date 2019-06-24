«التحالف»: الصاروخ الذي استهدف مطار أبها من تصنيع الحرس الثوري الإيراني

تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن الميليشيات الحوثية، تلقت خسائر كبيرة ولذلك تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، مؤكداً أن الميليشيات تلقت أسلحـة نوعية وليست بدائية من إيران عبر التهريب.

وأضاف المالكي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن الصاروخ الذي سقط على مطار أبها يوم 12 يونيو من نوع “كروز يا علي” الإيراني، من تصنيع الحرس الثوري، وتم تهريبه إلى الميليشيات بعد شهر أكتوبر 2018.

ولفت إلى أن الميليشيات الحوثية تحاول استفزاز التحالف بهذه الأعمال العدائية، مشيراً إلى أن التحالف سيدمر قدرات التسليح للميليشيات الحوثية براً وبحراً وجواً.

وتابع المالكي أن الميليشيات تتخذ من المواقع السكنية مَواطن لتفخيخ الطائرات المسيرة وتحفر خنادق وتبني تحصينات بالحديدة في انتهاك لاتفاق ستوكهولم.

وأشار المالكي إلى أن التحالف استهدف معسكر الصباحة في صنعاء وبداخله خبراء أجانب من دول إقليمية، كما استهدفنا مواقع لتفخيخ الطائرات المسيرة في صنعاء، مشيراً إلى أن التحالف يحرص في استهدافه لتلك المواقع على تحييد المدنيين.