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شاب وشقيقته ينقذان طفلاً ووالده من الغرق في جازان

شاب وشقيقته ينقذان طفلاً ووالده من الغرق في جازان
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يَظهر فيه شاب وشقيقته تدخلا لإنقاذ حياة طفل ووالده من الغرق.

ووقعت الحادثة البطولية أمس الأحد على أحد شواطئ مدينة جازان بالقرب من الاستاد الرياضي، عندما كان الشقيقان يتنزهان برفقة أسرتهما.

وبادر الشاب لإنقاذ الطفل ووالده من الغرق قبل وصول حرس الحدود، ليساعد والد الطفل الذي أوشك هو أيضاً على الغرق وهو يحاول إنقاذ ابنه الذي فقد الوعي.

ليتمكنا أخيراً من إنقاذ الطفل إلى بر الأمان وإجراء الإسعافات الأولية له قبل نقله إلى المستشفى الذي غادره بعد يوم من تلقي العلاج، كما تم إنقاذ والده الذي استخدم طوقاً للنجاة ألقاه له الشقيقان.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالموقف البطولي والإنساني للشقيقين، منبهين إلى ضرورة الابتعاد عن أماكن الخطر في الشواطئ غير المخصصة للسباحة، والالتزام بتوجيهات قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان حول السلامة البحرية والمدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ والتي تحدد الأماكن المخصصة للسباحة.

وتنبه قيادة حرس الحدود إلى ضرورة الانتباه للأطفال من أسرهم والحرص على ارتداء ستر النجاة أثناء السباحة تجنباً لحالات الغرق، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لتلقي المساعدات في الوقت المناسب.

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