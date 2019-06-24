كاد يتسبب بكارثة.. متهور يدعس فرامل سيارته فجأة على طريق سريع (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل شخصاً يقود سيارة بتهور، حيث قام بالضغط على فرامل السيارة فجأة على الرغم من وجود سيارة أخرى كانت تسير خلفه.

ووثق المقطع المتداول شخصاً يقود سيارة، وفجأة قام بالضغط على المكابح من باب اللهو والضحك هو ومرافقه، فكادت السيارة التي تسير خلفه تصطدم به، لولا يقظة قائدها الذي تمكن من التحكم في سيارته في آخر لحظة وتفادي الاصطدام.

يُشار إلى أن أنظمة المرور تنص على أن من قام بغلق الطريق عمداً أو السير في مواكب أو عرقلة الحركة بقصد اللهو واللعب والاستعراض يطبَّق بحقه العقوبة المترتبة على التفحيط.