«البيئة» تعلن حظر صيد نوع أسماك من البحر الأحمر

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد، بدء موسم حظر صيد أسماك الباغة على ساحل البحر الأحمر للمملكة من 1 يوليو وحتى 15 أكتوبر.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الحظر يهدف إلى إعطاءِ فرصة للأسماك للتكاثر، إضافة إلى المحافظة على مخزونها الاستراتيجي، والحد من استنزافها بالصيد الجائر.

ودعت وزارة البيئة الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد لحظر الصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم، مؤكدةً أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.