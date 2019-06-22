وزير المالية: الانضمام لـ«فاتف» اعتراف بجهود المملكة في مكافحة غسل الأموال

تواصل – الرياض:

أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن منح المملكة مقعد عضو لدى مجموعة العمل المالي “فاتف”، يمثّل اعترافاً بالخطوات الملموسة التي اتخذتها المملكة، ممثلةً في مؤسسة النقد العربي السعودي واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في تنفيذ تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها على كافة الأصعدة في المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة في المملكة.

وأشاد الجدعان، في تصريح له اليوم السبت، بانضمام المملكة للمجموعة، وما يحظى به القطاع المالي في المملكة من دعم لا محدود من قبل القيادة -أيدها الله- مشيراً إلى أن ذلك يعد مؤشراً قوياً على صحة الخطوات وفاعلية الإجراءات التي اتخذتها المملكة، والتي ساهمت في توفير قاعدة قوية لنمو الخدمات المالية في المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وأكد وزير المالية أن هذه لن تكون الخطوة الأخيرة، بل المملكة ملتزمة تماماً بأداء دور رئيسي في تعزيز الجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يشار إلى أن المملكة تعد أول دولة عربية تحصل على عضوية مجموعة العمل المالي “فاتف”، كما أن المملكة عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينا فاتف” منذ نوفمبر من العام 2004م.