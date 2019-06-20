«دوريات عسير» تطيح بالمعتدين على عمال «السوبر ماركت» (فيديو)

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تمكنت دوريات الأمن السري بعسير، مساء اليوم، من الإطاحة بشابين ظهرا في مقطع فيديو وثقته كاميرات مراقبة سوبر ماركت، لحظة محاولتهما الهرب بعد أن رفض أحدهما دفع قيمة المشتريات التي أخذها “عبارة عن دخان”، وتطور الجدال إلى اعتداء ودهس بالمركبة.

وأظهر مقطع فيديو متداول تفاصيل الحادثة التي وقعت في محافظة الدرب شمال جازان، بعد رفض أحد الزبائن دفع قيمة مشترياته، وتطورت الحادثة إلى اشتباك بالأيدي خارج السوبر ماركت، في حين تدخلت مركبة ودهست أحد العاملين بالمركز ولاذ الجاني بالفرار.

وكانت الجهات الأمنية قد تلقت بلاغاً رسمياً بالحادثة وتم التوصل إلى الجناة، في حي النميص، وأُلقي القبض على قائد المركبة (27 عاماً)، وأقر بأنه دهس العامل، كما أُلقي القبض على الآخر الذي سرق علب الدخان وهرب، وتم التحفظ عليهما لإحالتهما لجهات الاختصاص.