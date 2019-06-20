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تحذير لأهالي مكة.. الأرصاد تتوقع درجة حرارة تقارب الـ50

تحذير لأهالي مكة.. الأرصاد تتوقع درجة حرارة تقارب الـ50
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تواصل – فريق التحرير:

حذَّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من ارتفاع درجات الحرارة غداً الجمعة بمنطقة مكة المكرمة، وتحديداً بمحافظة جدة، حيث تقارب درجات الحرارة الـ50 درجة.

وقالت الأرصاد، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه من المتوقع أن تتأثر منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة بارتفاع ملموس في درجات الحرارة، مصحوباً بنشاطٍ في الرياح السطحية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المحتمل أن تصل درجات الحرارة العظمى لما بين 47 و48 درجة، داعية لمتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذار المبكر على موقع الهيئة ووسائل التواصل الاجتماعي.

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