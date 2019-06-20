الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

العثور على جثة شاب بالدوادمي.. أوقف سيارته واختفى قبل 6 أيام (فيديو)

العثور على جثة شاب بالدوادمي.. أوقف سيارته واختفى قبل 6 أيام (فيديو)

حقيقة وفاة خطاط المصحف «عثمان طه»

حقيقة وفاة خطاط المصحف «عثمان طه»

«الغذاء والدواء» تكشف حقيقة احتواء الكاتشب على الكوكايين والكحول

«الغذاء والدواء» تكشف حقيقة احتواء الكاتشب على الكوكايين والكحول

«الجبير»: التحقيقات بقضية خاشقجي تتم بكل شفافية ولا مساومة على سيادة المملكة

«الجبير»: التحقيقات بقضية خاشقجي تتم بكل شفافية ولا مساومة على سيادة المملكة

التحالف: سقوط مقذوف حوثي قرب محطة تحلية المياه بـ«الشقيق»

التحالف: سقوط مقذوف حوثي قرب محطة تحلية المياه بـ«الشقيق»
العقيد الركن تركي المالكي
0

تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة (22:23) من مساء أمس الأربعاء سقط مقذوف معاد (حوثي) بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة بالشقيق، ولم ينتج عنه أي أضرار بشرية او تلفيات ولله الحمد .

وأوضح أن الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه، في الوقت الذي أعلنت فيه المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز ) – على حد زعمها -، ما يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني،  وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة، كما يثبت أيضاً حصول هذه المليشيا الارهابية على أسلحة نوعية جديدة ، واستمرار النظام الإيراني بدعم وممارسته للإرهاب العابر للحدود ، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).

واختتم العقيد المالكي تصريحة بالقول : “إن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من ميناء الحديدة منفذاً لتهريب الأسلحة النوعية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي” ، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف و أمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ستتخذ إجراءات صارمة ، عاجلة وآنية،  لردع هذه المليشيا الإرهابية ، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين ، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لمثل هذه الأعمال الإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

التحالف: إسقاط طائرتين مسيرتين تحملان متفجرات باتجاه المملكة

التحالف: إسقاط طائرتين مسيرتين تحملان متفجرات باتجاه المملكة

غارات للتحالف العربي تدمر مخزن أسلحة بالكامل في حجة اليمنية

غارات للتحالف العربي تدمر مخزن أسلحة بالكامل في حجة اليمنية

مقتل وإصابة طفلين شقيقين في انفجار مقذوف حوثي

مقتل وإصابة طفلين شقيقين في انفجار مقذوف حوثي

الدفاع الجوي يُسقط 5 طائرات حوثية مسيرة باتجاه مطار أبها وخميس مشيط

الدفاع الجوي يُسقط 5 طائرات حوثية مسيرة باتجاه مطار أبها وخميس مشيط

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء
مقالات

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء

المزيد
كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد
“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!
مقالات

“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!

المزيد
عودة الموظفين
تدوينات حرة

عودة الموظفين

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>