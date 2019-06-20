قرار جديد من «تويتر» بشأن خيار الإشارة إلى الموقع الجغرافي

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الغذاء والدواء» تكشف حقيقة احتواء الكاتشب على الكوكايين والكحول

«الغذاء والدواء» تكشف حقيقة احتواء الكاتشب على الكوكايين والكحول

«الجبير»: التحقيقات بقضية خاشقجي تتم بكل شفافية ولا مساومة على سيادة المملكة

«الجبير»: التحقيقات بقضية خاشقجي تتم بكل شفافية ولا مساومة على سيادة المملكة

القصاص من يمنية قتلت امرأة بنجران وأحرقت جثتها وسرقت ذهبها

القصاص من يمنية قتلت امرأة بنجران وأحرقت جثتها وسرقت ذهبها

مرض خطير يهدد أطفال المملكة بزيادة 20 ضعفاً عن أمريكا.. هذا أهم أسبابه

مرض خطير يهدد أطفال المملكة بزيادة 20 ضعفاً عن أمريكا.. هذا أهم أسبابه

قرار جديد من «تويتر» بشأن خيار الإشارة إلى الموقع الجغرافي

قرار جديد من «تويتر» بشأن خيار الإشارة إلى الموقع الجغرافي
تويتر
0

تواصل – وكالات:

قرر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إزالة خيار الإشارة إلى الموقع الجغرافي من التغريدات، وذلك لقلة استخدامه من قِبل كثير من المستخدمين.

وقال الموقع في تغريدة نشرها حساب الدعم الخاص به: “لا يشير معظم المستخدمين إلى موقعهم الجغرافي الدقيق في التغريدات، لذلك فإننا سنزيل هذا الخيار لتبسيط تجربة تويتر”، موضحا أن خيار مشاركة الموقع سيظل متاحاً عند مشاركة الصور.

يُشار إلى أنه يمكن لمستخدمي “تويتر” تعطيل القدرة على مشاركة الموقع من خلال قائمة (الخصوصية والأمان) Privacy and Safety.

وفي حال كان المستخدم لا يريد أن يشارك تفاصيل موقعه الآن، فعليه الاستمرار في تعطيله، إذ لا يزال الخيار متاحاً في قسم الكاميرا الخاص بتطبيق “تويتر”.

ومع أن ميزة مشاركة الموقع لم تكن ميزة شائعة كثيراً، ذلك أن بعض المستخدمين عطلوها حرصاً على خصوصياتهم.

إلا أنها كانت مفيدة في بعض الحالات، إذ استخدمها الباحثون لدراسة المظاهرات الواسعة النطاق، بما في ذلك مظاهرات (احتلوا وول ستريت) عام 2011، واحتجاجات البرازيل عام 2013.

ورغم ذلك يمكن للمستخدمين الراغبين بمشاركة مواقعهم في التغريدات استخدام تطبيقات خارجية متخصّصة في مشاركة المواقع، مثل (فورسكوير) FourSquare، و(يلب) Yelp.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جامعة الملك خالد: إيقاف عضو هيئة تدريس بسبب تغريداته المسيئة للمملكة

جامعة الملك خالد: إيقاف عضو هيئة تدريس بسبب تغريداته المسيئة للمملكة

دعاء واستغفار وحثّ على الصدقات.. تغريدات «غريق رفحاء» تُبكي رواد «تويتر»

دعاء واستغفار وحثّ على الصدقات.. تغريدات «غريق رفحاء» تُبكي رواد «تويتر»

ميزة جديدة من «تويتر» خاصة بخدمة البث المباشر

ميزة جديدة من «تويتر» خاصة بخدمة البث المباشر

ضللت الرأي العام.. «فيسبوك» و«تويتر» تغلقان عشرات الحسابات الإيرانية

ضللت الرأي العام.. «فيسبوك» و«تويتر» تغلقان عشرات الحسابات الإيرانية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء
مقالات

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء

المزيد
كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد
“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!
مقالات

“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!

المزيد
عودة الموظفين
تدوينات حرة

عودة الموظفين

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>