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لليوم الرابع.. «وقف تواصل» يؤهل طلاب الإعلام في مجال الصحافة الإلكترونية (صور)

لليوم الرابع.. «وقف تواصل» يؤهل طلاب الإعلام في مجال الصحافة الإلكترونية (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

واصل وقف تواصل الخيري البرنامج التدريبي المقدم لطلاب الإعلام في الجامعات الحكومية في الصحافة الإلكترونية، لليوم الرابع على التوالي في مدينة الرياض، برعاية مؤسسة الراجحي الإنسانية وبالتعاون مع مركز المجد للتدريب الإعلامي.

ويستهدف البرنامج الذي انطلق الأحد الماضي تدريب 20 طالبا ، ضمن مشروع تأهيل طلاب الإعلام في الجامعات الحكومية في مجال الصحافة الالكترونية، واستعرض الأستاذ باسل النيرب الفروق بين الصحافة الورقية والالكترونية من خلال الشكل والتصميم والمحتوى وسرعة الوصول والفورية والتفاعلية، حيث قدم دورة بعنوان المحرر الصحفي الالكتروني تفاعل معها الطلاب الحاضرون.

وقال النيرب في تصريح لـ”تواصل” إن الدورة ركزت على آليات بناء الخبر في الصحافة الالكترونية وأهمية اختيار الألوان والمقدمة المختصرة واستخدام الروابط الداخلية والخارجية ومربعات الاقتباس، مشيرا إلى أن نظرية الهرم المقلوب أكثر استخداما في الصحافة الالكترونية.

ويهدف المشروع لتدريب الطلاب على 8 برامج نظرية في مجال الصحافة الالكترونية لتطوير وتأهيل طلاب الإعلام وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في المجال.

وتشمل البرامج المقدمة عبر المحاضرات والدورات وورش العمل تدريب الطلاب على صناعة المحتوى الصحفي الرقمي ومهارات التحرير والمراسل الصحفي والتعرف على فنون صحافة الموبايل والصورة الاحترافية.

ويخضع الطلاب بنهاية البرنامج النظري للمرحلة الثانية من التأهيل والتي تركز على التدريب العملي من خلال التطبيق تحت إشراف قسم التحرير في صحيفة تواصل الالكترونية.

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