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بالصور.. تفاصيل إنقاذ محتجزين داخل مجرى العين بـ«ينبع النخل»

بالصور.. تفاصيل إنقاذ محتجزين داخل مجرى العين بـ«ينبع النخل»
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بمركز ينبع النخل، أمس الأربعاء، إنقاذ محتجزين من الجنسية الباكستانية داخل مجرى العين بعمق أربعة أمتار في خيف اليسيرة بمركز ينبع النخل التابع لمحافظة ينبع.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ المحتجزين، وإخراجهما بصحة جيدة غير أنهما يعانيان من إجهاد كبير؛ مما استدعى نقلهما لمستشفى ينبع النخل العام عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج قبل تسليم الموقع لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني أنه ورد بلاغ في الساعة ١١:٠٤ من صباح اليوم الأربعاء يفيد بانهيار رديم من التربة المحيطة على عاملين من الجنسية الباكستانية أثناء قيامهما بأعمال الصيانة في خيف اليسيرة بمركز ينبع النخل التابع لمحافظة ينبع.

وأضاف أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني تساندها بلدية ينبع النخل والمياه بالمعدات الثقيلة، وعملت الفرق على رفع الأنقاض بواسطة معدة “جي سي بي” من جهة والرفع اليدوي من الجهة الأخرى للوصول إلى مجرى العين لقرابة الساعتين مع تأمين سلامة المحتجزين داخل الأنقاض.

وأشار الجهني إلى أن الفرق استطاعت الوصول إلى المحتجزين وإنقاذهما وهما بصحة جيدة، كما تم تسليم الموقع لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

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