«تواصل» تُؤهل طلاب الإعلام في الصحافة الإلكترونية

تواصل – فريق التحرير:

ضمن مشروع تأهيل طلاب الإعلام في الصحافة الإلكترونية، تستمر فعاليات البرنامج التدريبي النظري لطلاب الإعلام في الجامعات الحكومية لليوم الثالث على التوالي.

وقدم الأستاذ عبد الرزاق العليوي دورة متخصصة في المهارات اللغوية تفاعل معها الطلاب المسجلون في المشروع.

وقال الطالب متعب بن فهد السبيعي من جامعة الإمام محمد بن سعود كلية الإعلام والاتصال قسم الصحافة والنشر، إن المشروع أضاف لهم كمتدربين فرصة متميزة لتلقي البرامج التدريبية في مجال الصحافة الالكترونية، مضيفا أن الدورات والمحاضرات التي تقدم مفيدة جدا لهم في مسيرتهم الإعلامية، وأشاد بالمدربين الذين قدموا الدورات والمحاضرات خلال الأيام الثلاث التي حضرها من بداية المشروع الذي انطلق الأحد الماضي.

من جانبه قدم الطالب عبد الرحمن سلمان محمد من جامعة الإمام محمد بن سعود تخصص صحافة ونشر، شكره للقائمين والداعمين للمشروع وترشيحهم له للمشاركة في البرنامج.

فيما ذكر الطالب تركي بن محمد وهو من نفس الجامعة انطباعه عن المشروع، مشيرا إلى أن المحتوى المقدم في البرنامج أضاف لهم الكثير من المهارات العلمية النظرية في مجال الصحاف الالكترونية.

ويقدم المشروع 8 برامج نظرية تشمل تطوير قدرات الطلاب المشاركين ومهاراتهم في عدد من المجالات من بينها: صناعة المحتوى الرقمي، والتحرير والمراسل الصحفي، بجانب التعرف على فنون صحافة الموبايل والصورة الاحترافية.

الجدير بالذكر، أنه بنهاية مرحلة البرنامج النظري للمشروع ستنطلق المرحلة الثانية التي تتضمن تنفيذ البرنامج التطبيقي للعمل الصحفي الموجه للطلاب للمتدربين تحت إشراف قسم التحرير في صحيفة “تواصل” الإلكترونية.