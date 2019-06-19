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«الحصيني» يتوقع نشاطاً لـ«رياح البوارح» باتجاه الرياض

«الحصيني» يتوقع نشاطاً لـ«رياح البوارح» باتجاه الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، من نشاط لرياح البوارح المثيرة للأتربة على المنطقة الشرقية باتجاه الرياض.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: تنشط رياح مثيرة للأتربة على الشرقية ودول الخليج وما بين الرياض والشرقية وعلى الساحل الغربي.

وأضاف: “متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من جنوب الطائف مرورًا بالباحة وعسير وجازان”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، ويمتد تأثيرها إلى منطقة نجران، وكذلك على طول الساحل الغربي؛ في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة؛ وذلك خلال فترة ما بعد الظهيرة.

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