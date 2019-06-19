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«الهلال الأحمر» يوضح خطوات إسعاف الشخص المصاب بالحروق (فيديو)

«الهلال الأحمر» يوضح خطوات إسعاف الشخص المصاب بالحروق (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي، الخطوات الواجب اتباعها لتقديم المساعدات أو الإسعافات الأولية للأشخاص المصابين بالحروق البسيطة.

وقالت الهيئة في مقطع فيديو توعوي إن أول خطوة يجب أن يقوم بها الشخص هي حماية نفسه من الحريق، ومحاولة السيطرة عليه، ومن ثم تقديم المساعدة للشخص المصاب.

وأضافت أنه يجب إزالة الملابس والإكسسوارات من المنطقة المصابة بالحرق، وتبريدها بالماء لمدة 10 دقائق أو يزيد، والعمل على تغطية المنطقة المصابة بشاش نظيف وبدون شد.

وحذرت الهيئة من فتح أو ثقب الفقاقيع الناتجة عن الحرق بجسم المصاب، مشيرة لأهمية طلب المساعدة الطبية من مختص أثناء عملية الإسعاف.
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